В Украине будут судить 48 военных РФ по подозрению в военных преступлениях — Венедиктова

В настоящее время Украина расследует около 13 тыс. дел о военных преступлениях россиян, совершенных против украинцев.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что 48 российских военных в ближайшее время будут судить по подозрению в совершении военных преступлений.
Об этом она сообщила, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет The Guardian.
В настоящее время Украина расследует около 13 тысяч дел о военных преступлениях россиян.
"Мы уже возбудили около 13 000 дел, связанных только с военными преступлениями. По этой категории объявлено о подозрении 49 лицам (ред. – одного оккупанта уже признали виновным)", — сообщила прокурор.
Вместе с тем Венедиктова добавила, что официальные лица имеют список из примерно 600 подозреваемых в причастности к военным преступлениям. А два дела в отношении трех подозреваемых уже находятся на рассмотрении судов.
Напомним, вчера, 23 мая, в Соломенском суде Киева был оглашен приговор по делу российского военного, 21-летнего Вадима Шишимарина. Рассмотрев все подтверждения и происшествия дела, трибунал вынес приговор — пожизненное заключение для оккупанта.
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