В Украине будут судить предателя, сопровождавшего технику оккупантов и помогавшего продвинуться на Киев

В Украине будут судить мужчину, который, по указанию Кремля, в начале полномасштабной войны провел через территорию Сумской области в направлении Киева 128 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Речь идет об 11 танках Т-72, 34 БТРах, 6 самоходных артиллерийских установках, "Градах" и БМП.

Следствием установлено, что мужчина с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину на собственном автомобиле сопровождал колонны техники оккупантов территорией Сумской области.

После освобождения Сумской области мужчина продолжил работать с Россией.

"Он собирал данные о дислокации, количестве и вооружении военизированных формирований в регионе. Полученную информацию и координаты военных объектов он передавал своему куратору через один из мессенджеров", — говорится в сообщении.

Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту государственной измены и хранения боевых запасов.

Напомним, в Харькове суд вернул в СИЗО женщину, подозреваемую в корректировке ракетных ударов. По данным СБУ, задачей женщины было установление позиций ВСУ и Нацгвардии. Она также устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города. Из-за действий коллаборантки есть погибшие и раненые.

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