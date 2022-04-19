В Украине деоккупировано 919 населенных пунктов в восьми областях Украины — Тимошенко

В Украине деоккупировано 919 населенных пунктов в восьми областях Украины — Тимошенко

Вооруженные силы Украины деоккупировали более 900 населенных пунктов, в 70 проведено разминирование.

В Украине деоккупировано 919 населенных пунктов на территориях Житомирской, Киевской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, в 70 проведено разминирование.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Более 3 тыс. населенных пунктов в указанных областях были или по-прежнему продолжают находиться под оккупацией.

"В настоящее время деоккупировано 919 населенных пунктов. 29% из них уже активизировали работу органов местного самоуправления и их исполнительных органов. В 192 населенных пунктах начата работа гуманитарных штабов. Этим занимаются ОВА совместно с ГСЧС. В 70 проведено разминирование территории", — сообщил он.

В 335 населенных пунктах люди могут воспользоваться услугами мобильной связи. В 256 – восстановлена работа медицинских учреждений, 152 открыли продовольственные магазины.

Напомним, Рогань в Харьковской области освобожден от российских оккупантов.

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