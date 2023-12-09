В Украине депутаты приняли закон о выплатах помощи семьям погибших военных

Верховная Рада Украины приняла законопроект о выплате денежной помощи в случае гибели военного.

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Как отмечается, в рамках законопроекта предлагается предоставить право военным и работникам критической инфраструктуры определять доли получателей единовременного пособия по завещанию и предусмотреть его выплату всем членам семьи погибших бойцов.

Кто именно может получить выплату

дети погибшего (умершего), в частности – усыновлены, зачаты при жизни погибшего (умершего) и рождены после его смерти;

дети, в отношении которых погибший (умерший) был лишен родительских прав.

Кроме того, выплаты имеют право получить родители, внуки, один из супругов, переживший погибшее лицо, женщина или супруг, с которым погибший (умерший) проживали вместе, но не состояли в браке, если совместное проживание установлено решением суда, вступившим в законную силу ; иждивенцы погибшего (умершего).

“Единовременное пособие при отсутствии личного распоряжения назначается и выплачивается равными долями всем лицам, имеющим право на его назначение и получение, по личному заявлению соответствующего лица или его законного представителя”, — подчеркнул Гончаренко.

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