В Украине депутаты приняли закон о выплатах помощи семьям погибших военных

"За" законопроект проголосовали 274 народных депутата.
Верховная Рада Украины приняла законопроект о выплате денежной помощи в случае гибели военного.
Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.
Как отмечается, в рамках законопроекта предлагается предоставить право военным и работникам критической инфраструктуры определять доли получателей единовременного пособия по завещанию и предусмотреть его выплату всем членам семьи погибших бойцов.
Кто именно может получить выплату
- дети погибшего (умершего), в частности – усыновлены, зачаты при жизни погибшего (умершего) и рождены после его смерти;
- дети, в отношении которых погибший (умерший) был лишен родительских прав.
Кроме того, выплаты имеют право получить родители, внуки, один из супругов, переживший погибшее лицо, женщина или супруг, с которым погибший (умерший) проживали вместе, но не состояли в браке, если совместное проживание установлено решением суда, вступившим в законную силу ; иждивенцы погибшего (умершего).
“Единовременное пособие при отсутствии личного распоряжения назначается и выплачивается равными долями всем лицам, имеющим право на его назначение и получение, по личному заявлению соответствующего лица или его законного представителя”, — подчеркнул Гончаренко.
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