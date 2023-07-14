В Украине дети могут получить дополнительную ВПЛ: какие категории подпадают под выплаты

Это должно урегулировать проблему, возникающую с получением помощи на детей, родившихся в ВПЛ после перемещения.

В Украине дети, родившиеся после начала полномасштабной войны, могут получить денежную помощь.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

“Если у получающего помощь родился ребенок после 24.02.2022, помощь на такого ребенка назначается. Кроме того, если на ребенка, который родился после 24.02.2022, но до вступления в силу этого постановления помощь не была назначена, она начисляется с даты обращения за ней с автоматическим продлением с 1 августа 2023 года”, — пояснили в Минсоцполитики.

Там также добавили, что этот вопрос урегулирует проблему, возникающую с получением помощи на детей, родившихся в ВПЛ после перемещения и, соответственно, их зарегистрированное место жительства совпадало с местом задекларированного места жительства их родителей.

Напомним, что к декларации G7 в поддержку Украины присоединились 10 стран.

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