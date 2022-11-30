В Украине дезертир пытался заманить в оккупированный Херсон украинских военных

В Украине будут судить дезертира, который хотел заманить украинских военных во временно оккупированный Херсон.

ДБР собрала материалы, по которым будут судить дезертира. Мужчина пытался заманить украинских военных во временно оккупированный Херсон.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Также читайте В Харькове мужчина в подъезде зарубил топором соседку: фото

Как стало известно, работники ДБР завершили досудебное расследование в отношении экс-военного, который уже после полномасштабного вторжения РФ хотел заманить украинских военных во временно оккупированный Херсон.

“После начала боевых действий военный получил оружие, боеприпасы и амуницию, однако вместо выполнения своих служебных обязанностей сбежал из Николаева в захваченный россиянами Херсон. Он также хотел обмануть других военнослужащих и заманить их в Херсон под предлогом того, что это приказ командования. Скрываясь на временно оккупированной территории, мужчина активно пропагандировал пророссийские взгляды, поддерживал войну против Украины и оправдывал преступления РФ против мирных украинцев”, — рассказали в пресс-службе ДБР.

Сейчас мужчина находится в розыске. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что в Херсоне СБУ задержала двух коллаборантов, похищавших украинцев. Предателям Украины грозит до 15 лет за решеткой.

Читайте также: