В Украине для эвакуации тяжелораненых за более 23 млн гривен купили современный вертолет

В Украине за средства, собранные глобальной инициативой UNITED24, купили современный вертолет, которым будут эвакуировать тяжелораненых военных.
В Украине для эвакуации тяжелораненых купили современный вертолет. Деньги на него собрали благодаря глобальной инициативе UNITED24.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Как стало известно, приобрести удалось спасательный вертолет МИ-2АМ-1. Он может набрать скорость до 200 км/ч и преодолевает расстояние до 600 км. Его стоимость – 23,4 млн гривен. Им с поля боя будут эвакуировать тяжелораненых украинских бойцов.
“Это очень важно, когда на счету каждая минута. Благодарю вас, что продолжаете донатить. Каждый ваш вклад спасает жизнь наших защитников и защитниц”, – подчеркнул Михаил Федоров.
Напомним, что компания Meta продолжает цензурировать украинский контент, освещающий войну, развязанную Россией.
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