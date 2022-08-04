В Украине для эвакуации тяжелораненых за более 23 млн гривен купили современный вертолет

В Украине за средства, собранные глобальной инициативой UNITED24, купили современный вертолет, которым будут эвакуировать тяжелораненых военных.

В Украине для эвакуации тяжелораненых купили современный вертолет. Деньги на него собрали благодаря глобальной инициативе UNITED24.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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Как стало известно, приобрести удалось спасательный вертолет МИ-2АМ-1. Он может набрать скорость до 200 км/ч и преодолевает расстояние до 600 км. Его стоимость – 23,4 млн гривен. Им с поля боя будут эвакуировать тяжелораненых украинских бойцов.

“Это очень важно, когда на счету каждая минута. Благодарю вас, что продолжаете донатить. Каждый ваш вклад спасает жизнь наших защитников и защитниц”, – подчеркнул Михаил Федоров.

Напомним, что компания Meta продолжает цензурировать украинский контент, освещающий войну, развязанную Россией.

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