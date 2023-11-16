В Украине для пленных оккупантов создадут новый лагерь за деньги из госбюджета

Первый такой лагерь обустроили с помощью Красного Креста и Канады.

Украина потратит несколько миллионов гривен из госбюджета на обустройство нового лагеря для военнопленных россиян. Остальные должны предоставить международные партнеры.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил глава Министерства юстиции Денис Малюска.

По его словам, наше государство нуждается в финансовой поддержке в создании лагеря для пленных российских оккупантов. Первый такой лагерь обустроили с помощью Красного Креста и Канады.

"Надеемся, что это произойдет и в нашем новом лагере для военнопленных. Расходов бюджета нам не удастся полностью избежать. Мы думаем, что несколько миллионов гривен нам нужно будет потратить на разработку", — подчеркнул министр.

Однако пока неизвестно, сколько новый лагерь будет функционировать. Влияет на это количество обменов и их масштабы.

Напомним, что украинские бойцы взяли в плен оккупанта, которого покинули "свои".

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