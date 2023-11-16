Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине для пленных оккупантов создадут новый лагерь за деньги из госбюджета

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
479
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине для пленных оккупантов создадут новый лагерь за деньги из госбюджета

Пленные оккупанты в Украине/Фото: libkos/Instagram

Первый такой лагерь обустроили с помощью Красного Креста и Канады.

Украина потратит несколько миллионов гривен из госбюджета на обустройство нового лагеря для военнопленных россиян. Остальные должны предоставить международные партнеры.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил глава Министерства юстиции Денис Малюска.

По его словам, наше государство нуждается в финансовой поддержке в создании лагеря для пленных российских оккупантов. Первый такой лагерь обустроили с помощью Красного Креста и Канады.

"Надеемся, что это произойдет и в нашем новом лагере для военнопленных. Расходов бюджета нам не удастся полностью избежать. Мы думаем, что несколько миллионов гривен нам нужно будет потратить на разработку", — подчеркнул министр.

Однако пока неизвестно, сколько новый лагерь будет функционировать. Влияет на это количество обменов и их масштабы.

Напомним, что украинские бойцы взяли в плен оккупанта, которого покинули "свои".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
479
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация