В Украине домой с начала полномасштабной войны вернули 324 украинских пленных — СБУ

В Украину с начала полномасштабной войны вернули 324 украинских пленных.
Все это произошло во время девяти обменов, проведенных с помощью СБУ.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ Украины.
“Все это – в рамках взаимодействия и системной и кропотливой работы Объединенного центра по поиску и освобождению пленных, который функционирует под патронатом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины – Президента Владимира Зеленского. Эта работа нуждается в обработке и верификации больших объемов информации”, — рассказали в СБУ Украины.
Там также добавили, что для обработки информации есть горячая линия: +38 067 650 83 32/+38 098 087 36 01.
"Пожалуйста, сообщайте нам, если у вас есть информация о факте незаконного лишения свободы наших граждан или попадании их в плен", — подчеркнули в СБУ.
Напомним, что суд Испании отпустил Шария на свободу под подписку о невыезде.
Читайте также:
- "Война России – прелюдия к удару по Европе": Зеленский заявил, что Украине нужно скорейшее членство в ЕС
- Венгрия заявила, что готова участвовать в восстановлении Киевщины и лечить украинских воинов
- "Восстановление Украины должно стать историческим примером": Зеленский описал, каким видит "план Маршалла"