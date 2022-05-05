В Украине домой с начала полномасштабной войны вернули 324 украинских пленных — СБУ

В Украине домой с начала полномасштабной войны вернули 324 украинских пленных — СБУ

В Украину с начала полномасштабной войны вернули 324 украинских пленных.

Все это произошло во время девяти обменов, проведенных с помощью СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ Украины.

“Все это – в рамках взаимодействия и системной и кропотливой работы Объединенного центра по поиску и освобождению пленных, который функционирует под патронатом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины – Президента Владимира Зеленского. Эта работа нуждается в обработке и верификации больших объемов информации”, — рассказали в СБУ Украины.

Там также добавили, что для обработки информации есть горячая линия: +38 067 650 83 32/+38 098 087 36 01.

"Пожалуйста, сообщайте нам, если у вас есть информация о факте незаконного лишения свободы наших граждан или попадании их в плен", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что суд Испании отпустил Шария на свободу под подписку о невыезде.

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