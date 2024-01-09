В Украине экс-советник главы администрации Януковича основал схему выезда за границу уклонистов (фото)

С каждого уклониста организаторы зарабатывали до 10 тысяч долларов.

В Украине ликвидировали очередные схемы для уклонистов. Среди учредителей был экс-советник главы администрации Януковича.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, схемы уклонистов работали в разных регионах нашего государства. Один из организаторов — бывший советник главы администрации Януковича и должностное лицо военно-врачебной комиссии, которые с каждого уклоняющегося зарабатывали до 10 тысяч долларов.

За деньги "клиенты" могли выехать за границу в обход контрольно-пропускных пунктов или на основании поддельных документов.

В частности, в Киеве правоохранители нейтрализовали группировку, которая вывозила уклонистов в ЕС под видом водителей международных пассажирских перевозок.

"Во главе группировки был житель столицы, который с 2012 и до начала 2014 года занимал должность советника главы администрации президента-беглеца. Для реализации схемы экс-чиновник оформлял своих клиентов на подконтрольную компанию-перевозчика и регистрировал их в системе "Путь" как водителей зарубежных рейсов", — рассказали в СБУ.

В то же время на Закарпатье разоблачен чиновник местной военно-врачебной комиссии, который продавал уклонистам фиктивные медвыводы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

"В дальнейшем клиенты фигуранта планировали выехать за пределы Украины как списанные с военного учета. Сотрудники СБУ задержали должностного лица ВЛК во время передачи ему части неправомерной выгоды", — добавили в СБУ.

В Тернопольской области военная контрразведка СБУ ликвидировала еще один канал нелегальной миграции. К его организации причастна волонтер местного благотворительного фонда и один из жителей региона.

“За денежное вознаграждение они довозили уклонистов до границы с европейской страной, а дальше показывали им обходные маршруты по лесным тропам. Сотрудники украинской спецслужбы задержали обоих фигурантов при попытке нелегальной переправки за пределы Украины нескольких беглецов от мобилизации. Организаторам сделок и их подельникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества”, — подчеркнули в Службе безопасности.

Напомним, что в Николаевской области блогер работал на оккупантов и сдавал позиции Сил обороны.