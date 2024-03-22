Электроэнергию после ракетных обстрелов РФ будут возвращать в три этапа: Шмыгаль рассказал детали

В первую очередь будет подаваться питание на критическую инфраструктуру: теплоснабжение, водоснабжение, больницы.

В Украине после обстрела со стороны РФ 22 марта электроэнергию будут восстанавливать в три этапа.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, оккупанты поразили около 20 подстанций, электростанций — в частности, ДнепроГЭС. Поэтому в некоторых регионах возникли проблемы с электроснабжением.

“Ключевое сейчас – энергосистема цельная и энергосистема работает стабильно. Благодаря дополнительной защите наших энергообъектов мы выдержали удар. Дефицита мощностей нет и пока не прогнозируется. Ремонтные бригады работают 24/7, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение украинских домов”, — рассказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что свет будут возвращаться в три этапа. В первую очередь будет подваться питание на критическую инфраструктуру: теплоснабжение, водоснабжение, больницы.

Второй этап – заживление населения. И третий этап — заживленная промышленность.

“Предварительно, нам нужны сутки, чтобы заживить всех бытовых потребителей. Все постепенно восстановим. "Укрэнерго" и Министерство энергетики будут сообщать все дополнительные детали, — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, что во время ракетной атаки по Запорожью кафиры ударили по дамбе ДнепроГЭС.

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