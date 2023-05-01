В Украине еще немало российских шпионов: Резников рассказал, как с ними борются

Была так называемая утечка документов в Соединенных Штатах через Джеки Тейшейра, который вдруг стал знаменитым в кавычках.

Среди американских журналистов существует такое выражение, что, мол, американская разведка больше знает, что происходит в центрах принятия решений в России, чем в центрах принятия решений в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналисту ТСН Андрею Цаплиенко рассказал, что в Украине еще немало российских шпионов:

"Мы на прямой связи с контрразведкой. Я убежден, что интегрированы были и предатели. К сожалению, они повсюду по Украине и их разоблачают, и Служба безопасности прекрасно, на мой взгляд, работает. Мы здесь полностью им содействуем, иногда некоторые вещи вместе отрабатываем, чтобы дать им возможность реализовать, как они говорят, определенные подозрения. Противника интересует все – количество, качество, адреса, локализация, контракты", — отметил Алексей Резников.

Напомним, что на украинское контрнаступление влияют три ключевые детали.

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