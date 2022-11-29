В Украине есть разные сценарии блэкаута: в Укрэнерго рассказали, как готовились к массированным обстрелам РФ

В Украине есть разные сценарии блэкаута. И это с учетом того, что РФ ставила перед собой цель обесточить все наше государство еще 10 октября.

Украина разработала несколько видов сценариев блэкаута. Поэтому энергетики готовились и продолжают готовиться к террористическим атакам РФ.

Об этом в интервью "НВ. Бизнес" рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

“Есть разные сценарии блэкаута. Как я уже сегодня сказал, россия ставила своей целью обесточить Украину еще 10 октября. Но последние полтора месяца показали, какой у нас был большой запас мощности. Такое не переживала ни одна другая энергосистема в мире. Да, для людей это неочевидно, они привыкли, что свет есть всегда, даже во время войны. Мы до 10 октября пытались отремонтировать и исправить последствия обстрелов и атак, не обращая на это внимания. Потому что события после 10 октября стали новостью для большинства потребителей, а для нас только большим масштабом того, что мы уже переживали восемь месяцев”, — рассказал Владимир Кудрицкий.

Также он объяснил, что в целом, блэкаут не является концом света. Это сложное событие как для энергетиков, так и для потребителей, поскольку ограничения могут продолжаться.

"Но в целом для потребителя эта картина уже знакома: ограничение энергоснабжения какое-то время, проблема со связью и другими сервисами. А для энергетиков это означает реализацию сложных технических процессов. Разворачивать систему с нуля сложнее, чем просто заживлять объекты, которые были повреждены в случае ракетной атаки, когда система все же работает", — подчеркнул глава "Укрэнерго".

Напомним, что для восстановления энергосистемы Украине нужны две вещи: трансформаторы и современные комплексы противовоздушной обороны.

Читайте также: