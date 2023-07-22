В Украине есть системы ПВО собственного производства: нардеп рассказал, что о них известно

Егор Чернев отметил, что украинские системы ПВО средней дальности сейчас достаточно успешно проходят тестирование, ракеты уже разработаны.

В Украине есть системы ПВО собственного производства. Они сейчас средней дальности действия.

Об этом в эфире телемарафона 22 июля рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

"У нас есть системы ПВО новейшие, они сейчас средней дальности действия. Это, конечно, не аналог Patrio, или SAMP-T, или IRIS T. Но это, я думаю, что больше HAWK (операционная дальность HAWK до 50 километров – ред.)... Средней дальности системы, которые собственно укринского производства и украинской разработки. Я не буду озвучивать названия этих разработок, они сейчас проходят тестирование достаточно успешно. Ракеты уже разработаны", – отметил нардеп.

Чернев добавил, что это будет покрываться ВПК Украины.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал усиление защиты портов оружием украинского производства.

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