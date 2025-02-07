В Украине есть все условия для появления как минимум "грязного" ядерного оружия – дипломат

Владимир Огрызко подчеркнул, что в переговорах побеждает тот, у кого более сильная нервная система.

Если вопрос вступления Украины в НАТО исчезнет с повестки дня, страна будет защищаться от российской угрозы всеми возможными способами.

Об этом в интервью УНИАН сказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя слова спецпредставителя президента США по Украине и России Кита Келлога о том, что шанс Украины вернуть ядерное оружие "где-то между малым и нулевым".

Дипломат говорит, что украинскую сторону не устраивает прекращение войны любой ценой – то есть за счет самой Украины. В то же время он отметил, что в переговорах побеждает тот, у кого более сильная нервная система.

"А что касается ядерного оружия, то у нас есть все необходимые условия для того, чтобы по меньшей мере "грязное" ядерное оружие оказалось в украинских руках. Это не то, чем сейчас владеют США и Россия, но оно может быть сдерживающим фактором. Там беснуются, "за поребриком", но мы должны думать о своей безопасности", — резюмировал Огрызко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану о том, что Украина должна чем-то защищаться, если присоединение к Альянсу потребует десятилетия. "Украина должна получить ядерное оружие и достаточное количество ракет, чтобы остановить Россию, если процесс вступления Украины в НАТО затягивается", – отметил Зеленский.

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