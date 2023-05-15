В Украине филигранно уничтожили очередной российский "Панцирь-С1"

В РФ считают, что у этого комплекса нет аналогов в мире.

Украинские военные уничтожили очередной российский ракетный комплекс "Панцирь-С1". В РФ считают, что "аналогов такого оружия" нет.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"За время войны в Украине РОВ потеряли уничтоженными, поврежденными и затрофированными по задокументированным данным 15 ЗРПК Панцирь-С1, незадокументированными 37 или 1/3 всех комплексов на вооружении", — отметил эксперт.

Напомним, что украинские "морские котики" филигранно уничтожили кафиров и их плавсредство.

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