В Украине гибнет "элита Росгвардии": росСМП пишут по меньшей мере о семи путинских прихвостнях, кто они

В Украине гибнет "элита Росгвардии": росСМП пишут по меньшей мере о семи путинских прихвостнях, кто они

Спецназовцы в России занимаются и борьбой с бандформированиями, и охраной важных персон.

В войне на территории Украины погибли по меньшей мере семь элитных спецназовцев Росгвардии.

Об этом сообщает российское издание Медуза.

В украинской войне погибает даже элита Росгвардии. Так, сейчас известно по меньшей мере о семи из них.

Речь идет о бойцах центра специального назначения "Витязь" при дивизии имени Дзержинского. О некоторых из них удалось найти биографические данные.

Алексей Блинков (второй справа) – выпускник Новосибирского института войск Нацгвардии.

Михаил Биляков (предположительно второй слева) — уроженец Никольска Пензенской области, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, награжденный посмертно орденом Мужества, погиб еще 27 февраля. На родине ему устроили пышные похороны.

Также известно о седьмом погибшем — спецназовец Максим Пустозвонов, выходец из Самарской области, бывший футболист молодежного состава "Крыльев Советов".

Отмечается, что круг обязанностей "Витязя" широк: от борьбы с бандформированиями до охраны важных персон.

"Что делали "витязи" в соседней стране, остается только догадываться", — пишет Медуза.

Читайте также: