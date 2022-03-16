В Украине гибнет "элита Росгвардии": росСМП пишут по меньшей мере о семи путинских прихвостнях, кто они

Спецназовцы в России занимаются и борьбой с бандформированиями, и охраной важных персон.
В войне на территории Украины погибли по меньшей мере семь элитных спецназовцев Росгвардии.
Об этом сообщает российское издание Медуза.
В украинской войне погибает даже элита Росгвардии. Так, сейчас известно по меньшей мере о семи из них.
Речь идет о бойцах центра специального назначения "Витязь" при дивизии имени Дзержинского. О некоторых из них удалось найти биографические данные.
Алексей Блинков (второй справа) – выпускник Новосибирского института войск Нацгвардии.
Михаил Биляков (предположительно второй слева) — уроженец Никольска Пензенской области, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, награжденный посмертно орденом Мужества, погиб еще 27 февраля. На родине ему устроили пышные похороны.
Также известно о седьмом погибшем — спецназовец Максим Пустозвонов, выходец из Самарской области, бывший футболист молодежного состава "Крыльев Советов".
Отмечается, что круг обязанностей "Витязя" широк: от борьбы с бандформированиями до охраны важных персон.
"Что делали "витязи" в соседней стране, остается только догадываться", — пишет Медуза.
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