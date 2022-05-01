В Украине готовят к сносу памятники и переименуют улицы, связанные со страной-агрессоркой

В Украине готовят к сносу памятники и переименуют улицы, связанные со страной-агрессоркой

В столице, так и в других городах началась массовая дерусификация городского пространства, многие улицы изменят свои названия.

До 1 мая киевляне присылали свои предложения в городской совет по переименованию улиц – в плане изменить названия около 500 улиц. Многие названия хотят переименовать сами жители, потому что не хотят жить на улицах связанных как с Россией, так и советским прошлым, говорится в ТСН.

В Киеве есть 5 переулков Лермонтова – в одном районе, улица Лермонтова и улица Лермонтовская. А еще 5 улиц Мичурина, есть и Суздольская, Крандштатская, Тагильская и, конечно же, Московская.

В одном из микрорайонов есть целая кладовая российских топонимов — переулок Уссурийский, улицы Саратовская, Ставропольская, на перекрестке Краснодарская, а дальше справа – улица Муромская. И за все это время, только в прошлом году, переименовали Саратовскую – в честь украинского хореографа Павла Вирского.

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Все эти Муромы и Уссурийские в сотнях и тысячах километров от Украины и не родные нам. Поэтому с этими названиями, говорят специалисты, дискуссий не будет. Больше вопросов к украинским и советским поэтам Николаю Бажану и Павлу Тычине, которые тоже в списке переименования. «Они прошли сито декоммунизации и уже там было высказано, что здесь может быть исключение. Потому что декоммунизация не распространялась на тех, кто внес вклад в украинскую культуру, украинскую науку, или сопротивление и победу над нацизмом», — говорит киевовед, член комиссии по вопросам наименований КГГА Михаил Кальницкий.

А вот в социальных сетях копья ломают по поводу памятников Булгакову и Пушкину, Толстому. Один из авторов проекта по сносу памятников депутат Ксения Семенова говорит, снесла бы все российские достопримечательности, но обсуждение со специалистами еще впереди. «Мы ставим памятники и чтим память внесших людей, это кстати в законе так прописано, значительный вклад в развитие украинской культуры, украинской истории, как-то защищали Украину», — говорит Семенова.

А кто-то и Пушкина и Ленина не выбрасывал бы – необычный мини-музей советщины устроил местный житель, насобирал здесь Лениных, есть Сталин, Котовский, и Ворошилов. Коллекционер рассказывает, что давно собирает такие предметы истории. Выбрасывать все это на свалку считает – преступлением. Предпочитает собрать советское достояние для украинского музея тоталитаризма, чтобы люди помнили фамилии палачей украинского народа.

В Закарпатье почти закончили дерусификацию. Переименовали десятки улиц, снесли памятники Пушкину. Хотя некоторые из закарпатцев против.

А в Одессе первой под диск пилы попала Москва из указателя российских городов-побратимов Одессы. Следом за Москвой следует Санкт-Петербург.

Самые ожесточенные споры уже несколько лет идут вокруг памятника так называемым основателям города, где центральной фигурой композиции является российская императрица Екатерина II. И хотя историки неоднократно доказывали, что основание южного города произошло задолго до известного указа царицы, монумент до сих пор остается на своем месте.

Гатят молотком по памятнику советскому писателю Максиму Горькому и в Виннице. Сами жители города проголосовали за соответствующую петицию и городские власти приняли решение – сносить.

Кроме этого, в Виннице запланировали переименовать более 100 улиц. Новое название уже у Московской – теперь она Мариупольская.

А пока украинцы спорят по поводу памятников, российские оккупанты по-своему метят захваченную территорию — в Новой Каховке восстановили памятник Ленину, который вряд ли устоит после освобождения города.

Сапоги – все, что осталось от дружбы Украины и России в Киеве. Памятнику, который первый снесли в столице, допиливают коммунальщики.

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