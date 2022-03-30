В Украине предоставят компенсацию за поврежденное и уничтоженное во время войны жилье: что получат граждане

В Украине предоставят компенсацию за поврежденное и уничтоженное во время войны жилье: что получат граждане

В стране компенсируют потерю жилья во время войны.

В частности, украинцам будут предоставлять жилье до 150 кв. м, а не деньги, о чем идет речь в законопроекте №7198, сообщила народная депутат Украины, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Текст документа на сайте парламента пока не обнародован.

Те, кому потребуется жилье, смогут выбрать город, в котором собираются поселиться. То есть, если квартира была в Харькове, владелец разрушенного жилья сможет выбрать квартиру с такими же характеристиками в другом областном центре.

Для получения компенсации нужно будет обязательно зарегистрироваться с помощью программы Действие. Такая регистрация позволит государству сразу приступить к расчету расходов на восстановление жилья.

"Речь идет уже о сотнях миллиардов гривен. Этот вопрос беспокоит множество людей, потому что во многих городах полностью разрушены дома", — отметила Шуляк.

Более того, данные будут использоваться в судебных исках против России. Украина рассчитывает получить от страны-агрессора компенсацию потерь.

Напомним, министерша соцполитики рассказала, каким образом будет начисляться компенсация внутренним беженцам.