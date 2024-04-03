В Украине хотели снизить призывной возраст до 23 лет: эксперт шокировал заявлением

Украина готовит контрответ России за срыв мобилизации : страна-агрессор распустила множество слухов и дезинформации об этом процессе. На фоне решения Зеленского о снижении призывного возраста до 25 лет ожидается новый виток слухов со стороны Кремля.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко Radio NV.

Аналитик акцентировал, что еще до решения Зеленского некоторые командиры в Украине озвучивали мнение снизить предел до 23 лет.

Мусиенко говорит, что сейчас "омоложение" личного состава — базовая потребность Украины как воюющей страны. Этот запрос поступал не только от военных — решиться на этот шаг также рекомендовали Киеву партнеру, уточнил он.

“Омоложение личного состава (даже звучали мнения 23-24 года от некоторых военных командиров) – это потребность, о которой говорят военные. Им нужен именно младший личный состав, который может эффективно выполнять задачи», — объяснил Мусиенко.

Аналитик утверждает, что в Министерстве обороны Украины и ВСУ знают о планах Москвы сыграть на новых поправках в законе. Там готовят контрответ: ряд мер, которые будут шире доносить нужную украинцам информацию о мобилизации, развенчивая мифы Москвы, сказал Мусиенко.

Напомним, почти через год после принятия Верховной Радой президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 9281 о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников от 27 до 25 лет.

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