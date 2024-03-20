В Украине хотят ограничить спутниковую съемку: в Минобороны назвали причину

По словам Екатерины Черногоренко, Россия через посредников может покупать спутниковые снимки территории Украины для наведения ударов.

Министерство обороны Украины разрабатывает международные нормативно-правовые механизмы и предложит конкретные шаги по противодействию применению космической разведки в войне против Украины.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии американскому изданию The Atlantic.

По словам замминистра, с начала полномасштабной войны было зафиксировано более сотни "совпадений", когда через несколько дней или недель после проведения спутниковой съемки конкретной территории Россия обстреливала расположенные в этом месте объекты. А затем проводилось фиксирование масштабов разрушений снова с помощью спутниковой съемки.

"Такие случаи могут быть свидетельством того, что Россия покупает спутниковые снимки объектов на территории Украины через компании-посредники, в частности через западные. Для поиска целей и для проверки результатов ударов Россия использует спутниковые данные", — подчеркнула Екатерина Черногоренко.

Замминистра отметила, что западные санкции действуют и это снижает космические разведывательные возможности России. Поэтому украинские эксперты не исключают, что государство-агрессор ищет дополнительные источники информации.

"В данном контексте, одним из решений может быть ограничить спутниковую съемку над Украиной. Мы готовы предложить механизм, который не повлияет на развитие рынка и станет решением этой ситуации", – рассказала Екатерина Черногоренко.

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