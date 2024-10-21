В Украине хотят увеличить срок подготовки мобилизованных: заявление Сырского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что в декабре будет принимать решение о новой модели базовой общей военной подготовки.

Об этом Сырский написал на Facebook.

"Провел рабочее совещание по вопросам усовершенствования подготовки военнослужащих. Жизнь наших воинов – бесценна, и важнейшая предпосылка его сохранения – качественная подготовка на всех этапах… Заслушал доклады по анализу системы подготовки, укомплектованности должностей инструкторского состава в учебных центрах и их обеспечению необходимыми образцами вооружений и военной техники", — написал он.

Вспомнил Сырский также о докладе по уже внедряемому пилотному проекту, который предполагает увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки от 1 до 1,5 месяца: "В рамках проекта была обновлена программа БЗИН с учетом актуальных потребностей и вызовов".

В дальнейшем, если оперативная ситуация будет разрешать, не исключает также следующий этап увеличения срока базовой подготовки.

Напомним, народная депутат Марьяна Безуглая заявила о недостаточной подготовке мобилизованных в Украине. По ее словам, в большинстве учебных мобилизованных центров обучают инструкторы без боевого опыта, то есть те, кто "порешал".

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