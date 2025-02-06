В Украине идет электромагнитная война: The Economist назвал, кто имеет преимущество

Каждые 8-12 недель происходят значительные изменения в применении РЭБ или беспилотников.

В Украине продолжается электромагнитная маневренная война. Над технологиями РЭБ в стране работают более 200 компаний.

Об этом сообщило издание The Economist.

"Как сухопутные войска всегда перемещаются, чтобы найти возвышенность или ключевой перекресток, так и электронные тоже", — заявил Виттингтон.

Война волн стала ключевым фактором, а постоянная борьба между боеприпасами и глушителями вызывает быстрые изменения в тактике, где каждая сторона ищет и атакует пробелы в спектре, через которые могут проходить сигналы.

По словам майора Дмитрия Толстолужского, офицера специализированного технологического подразделения Министерства обороны Украины, каждые 8-12 недель происходят значительные изменения в применении РЭБ или беспилотников.

"Без надлежащей поддержки дронов и радиоэлектронной борьбы пехотное подразделение выживет лишь несколько часов на поле боя", — отметил майор.

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В начале полномасштабного вторжения России она имела колоссальные преимущества, в частности в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В 2023 году произошла революция беспилотников. Украина активно развивала собственные возможности РЭБ, а местные производители увеличивали производство систем траншейного уровня. Теперь Украина получила преимущество в этом направлении.

"Они, безусловно, быстрее россиян", — отметил эксперт.

Генеральный директор украинской компании Kvertus, Ярослав Филимонов, сообщил о значительном увеличении производства устройств РЭБ. Если в начале 2022 года компания производила всего 100 единиц в месяц, то к 2023 году этот показатель вырос до 1000, а сейчас составляет 5000.

Филимонов также подчеркнул, что война заставила украинских производителей работать быстрее, обогнав многих западных конкурентов. В течение прошлого года он посетил 15 военных выставок по всему миру, где технологии РЭБ оказались не только дороже, но и устаревшими.

"Эти технологии где-то в 2021 году. Все, что они производят, пока бесполезно на передовой", — отметил Филимонов.

Отмечается, что рост количества и сложности глушителей делает поиск беспилотников, которые могут противостоять препятствиям, все более актуальным. Обе стороны экспериментируют с более умными методами.

Филимонов представил два продукта - Azimuth и Mirage. Первый способен улавливать сигналы на расстоянии 25 км и передавать их второму, который использует программное обеспечение для создания волновых форм на нужной частоте. Это, теоретически, позволяет избежать потребности в нескольких разных глушителях. Однако обе стороны могут вносить разрушительные изменения.

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"Это область науки, где все может быть перевернуто в кратчайшие сроки", — отметил начальник подразделения РЭБ в 54-й бригаде ВСУ, подполковник Александр Коробко.

К примеру, российские беспилотники уже претерпели изменения, добавив резервные системы управления. Они могут переходить с традиционного GPS на спутниковые или инерциальные навигационные системы, использующие гироскопы и акселерометры для точного определения положения беспилотника. Также эти беспилотники могут применять искусственный интеллект или связь с наземными маяками для корректировки маршрута или возвращения на базу.

"В таком случае полная защита от РЭБ практически невозможна", — заявил военный.

Специалисты среди новейших проблем выделяют автоматизацию последней мили и беспилотники на оптоволокне.

Напомним, потери россиян в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку.

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