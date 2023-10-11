За "гулянки" в комендантский час хотят значительно усилить наказание: что обещают в МВД

Планируется усилить контроль над заведениями, нарушающими комендантский час и работающими в ночное время.

В Украине готовится проект закона, в рамках которого на владельцев ресторанов и баров, работающих в комендантский час, будут налагаться штраф до 680 тысяч гривен.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, планируется усилить контроль над заведениями, которые нарушают комендантский час и работают в ночное время.

"На сегодняшний день мы вместе с народными депутатами подготовили проект закона, завтра он будет отправлен соответственно в правоохранительный комитет (Верховной Рады, – ред.). Этим проектом закона вносятся изменения в Административный кодекс нашего государства по ответственности владельцев субъектов хозяйствования и физических лиц -предпринимателей за работу таких заведений... ночных заведений, ресторанов и т.д.. На самом деле мы говорим об ограничении их работы и контроле за их работой именно в те временные режимы, которые были установлены либо военным командованием, либо военным руководством", — подчеркнул Игорь. Клименко.

Согласно с чем законодателям предлагается установить штрафы за работу таких заведений.

"Мы предлагаем, чтобы эти штрафы составляли 34-170 тысяч гривен, если такие нарушения были установлены первый раз. И если такие нарушения будут установлены в следующий раз в течение года – 340-680 тысяч гривен... Это на рассмотрение законодателей, я думаю, что в ближайшее время Верховная Рада такие предложения рассмотрит", — подчеркнул министр.

Напомним, что в Украине могут ввести уголовную ответственность за "вечерки" в комендантский час.

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