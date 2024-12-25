В Украине из-за массированной атаки РФ ввели графики отключения света

Электроэнергия исчезла в Киеве и ряде областей Украины.

В среду, 25 декабря, в Украине начали действовать графики отключения электроэнергии. Причиной стали масштабные ракетные атаки врага, нанесшие значительный ущерб энергетической инфраструктуре страны.

Об этом сообщает ДТЕК.

Энергетики отмечают, что в связи с ситуацией были введены меры по ограничению потребления электроэнергии. Жителей регионов призывают следить за графиками отключений на официальных ресурсах своих облэнерго.

"Графики применения отключений в вашем регионе – узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго", — говорится в сообщении.

Энергетические компании отмечают важность экономии электроэнергии и соблюдение рекомендаций, чтобы снизить нагрузку на сеть.

В настоящее время графики отключений действуют в Киеве, Одессе, часть Ивано-Франковска совсем без света.

Графік відключення світла / ДТЕК

Графік відключення світла / ДТЕК

Это уже 13-я массированная атака на энергосистему Украины в этом году и 10-я — на объекты компании. Теплоэлектростанции ДТЭК обстреливали более 200 раз после начала войны.

Напомним, РФ атаковала Украину на Рождество, о последствиях мы писали здесь.

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