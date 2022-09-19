В Украине из-за обстрелов российских оккупантов снова возросло количество раненых детей

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 390 детей, более 759 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 19 сентября 2022 года более 1149 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 390 детей погибли и более 759 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 395, Харьковской - 219, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46, Днепропетровской – 26", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательнын, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 18 сентября в результате обстрела врагом г. Купянск Харьковской области получил ранение 11-летний мальчик. 18 сентября из-за обстрела оккупантами г. Торецк Донецкой области получила ранение 12-летняя девочка.



В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 208-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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