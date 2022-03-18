В Украине из-за вражеских действий российских оккупантов обесточено более 1400 населенных пунктов

Без электроэнергии осталось более 850 тысяч потребителей.

Из-за того, что российские оккупанты разрушают инфраструктуру, украинские города и села остаются без электроснабжения. По состоянию на 17 марта 1429 населенных пунктов остаются обесточенными.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

В общем, без электроснабжения осталось более 849 тыс. потребителей. Впрочем, украинские энергетики пытаются оперативно восстановить электроснабжение.

"За минувшие сутки возобновлено электроснабжение более 32 тысяч абонентов: в Киевской области — почти 30 тысяч, в Харьковской — 1 тысяча, в Донецкой — 912 потребителям. Также удалось заживить 90 тысяч потребителей на Сумщине, однако на утро электроснабжение было снова отключено. Аварийно- возобновительные работы продолжаются и в других областях", — говорится в сообщении.

Также в Министерстве энергетики подчеркнули, что ремонтникам удалось восстановить газоснабжение почти 3 тыс. потребителям, а без газа осталось более 273.

Напомним, во время войны в Украине не будут повышаться цены на электроэнергию для населения. В настоящее время в Минэнерго разрабатывают алгоритм, который поможет всем генерациям нормально работать в таких условиях.

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