В Украине изменили порядок выплат военным: кто продолжит получать 100 тыс. грн, а кому — урежут

С 1 февраля 2023 года начал действовать новый порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД. Теперь выплаты будут зависеть от того, находится ли военный в тылу или непосредственно в зоне проведения боевых действий.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины 28 февраля 2022 года №168.

Заместитель начальника управления социальной поддержки – начальник отдела денежного довольствия и заработной платы полковник Олег Рогаль подробно объяснил изменения.

Как изменится выплата военным, которые на "передовой"

Он отметил, что с 1 февраля выплаты дополнительного вознаграждения 100 тысяч гривен военнослужащим, участвующим в боевых действиях непосредственно на линии столкновения, не изменятся. Однако с 1 февраля увеличится размер ежемесячного денежного вознаграждения военнослужащих в среднем на 50%.

"То есть, если военнослужащий получал 13 тысяч гривен — это минимальное денежное довольствие было в прошлом году — то с 1 февраля этого года военнослужащий будет получать минимальное денежное довольствие более 20 тысяч гривен. На "передней" линии военнослужащий с минимальным денежным довольствием 20 тысяч гривен будет получать вместе с дополнительной наградой 100 тысяч гривен — 120 тысяч гривен в месяц", — пояснил он.

Кто продолжит получать 100 тысяч гривен ежемесячно

Кроме военнослужащих, участвующих в боевых действиях на линии столкновения, 100 тысяч гривен также будут получать за время выполнения боевых задач:

военнослужащие ракетных войск и артиллерии;

летчики во время выполнения полетов в районах ведения боевых действий;

моряки;

военные медики (в этом году мы их выделили в отдельную категорию как военнослужащие, у которых будет вознаграждение 100 тысяч гривен ежемесячно);

зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий.

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Кто продолжит получать 30 тысяч гривен ежемесячно

Вознаграждение в 30 тысяч гривен ежемесячно будут получать военнослужащие, входящие в состав группировок Сил обороны страны и выполняющие боевые или специальные задания согласно боевым приказам или распоряжениям командиров воинских частей, подчеркнул Рогаль.

Кроме того, такое вознаграждение будут получать военнослужащие, выполняющие задачи всестороннего обеспечения группировок Сил обороны, а также военнослужащие, находящиеся в подразделениях, зачисленных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. 30 тысяч гривен будут выплачиваться только за период выполнения этих специальных боевых задач.

Кому снизят денежное обеспечение

Полковник подчеркнул, что денежное вознаграждение не будет выплачиваться военным, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, которые не входят в состав группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего и находятся за пределами районов ведения боевых действий. Это могут быть учебные центры, органы военного управления, тыловые базы и т.д.

Напомним, в Украине для военных от 1 февраля изменили порядок выплат 30 тысяч гривен.

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