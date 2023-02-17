В Украине изменили порядок выплаты единовременной помощи членам семей погибших военных: разъяснение

Изменения касаются оформление документов для назначения и выплаты единовременного пособия. Речь идет о 15 000 000 грн.

Об этом говорится в приказе Минобороны № 45 от 25 января 2023 года. Разъявление опубликовали на сайте Армия Inform.

Эта помощь распределяется равными долями на всех получателей. Есть исключения, кроме

граждан российской федерации или республики Беларусь

лиц, постоянно проживающих на территориях этих стран,

лиц, осужденных за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору.

Как и куда подать заявку на получение помощи

Право на ОГД можно реализовать со дня гибели (смерти) военнослужащего. В случае отказа одного или нескольких лиц, имеющих право на получение ОГО, от его получения или если указанные лица в течение трех лет не реализовали свое право, их доли распределяются между другими получателями. Для получения ОГО необходимо лично или через законного представителя подать заявление в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации заявителя.

Что нового в выплате ОГД

Назначенная сумма выплачивается поэтапно:

на первом этапе – 1/5 от назначенной суммы ОГД;

остаток невыплаченной суммы ОГД (4/5 от назначенной суммы) — ежемесячно, долями в течение 40 следующих месяцев.

Как документы необходимы для назначения и выплаты ОГД

Эти документы оформляет воинская часть. Это:

выписка из этого приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава в связи с гибелью;

выписка из послужного списка личного дела о составе семьи погибшего;

денежный аттестат с информацией о размере выплаченного на дату гибели (смерти) военнослужащего дополнительного вознаграждения.

Алгоритм обработки документов для назначения и выплаты ОГД

1. Члены семьи обращаются в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации и подают заявление и документы (заверенные копии):

2. Районный (городской) ТЦК и СП заверяет копии всех документов и не позднее 7 рабочих дней после их поступления направляет в областной ТЦК и СП по подчинению.

3. Областной ТЦК и СП проверяет полученные документы, в том числе подтверждающие родственные связи погибшего (умершего) с заявителями. После этого документы заявителей с выводом и докладом направляются в Департамент социального обеспечения МОУ.

4. Департамент социального обеспечения МОУ направляет запрос в Кадровый центр ВСУ относительно того, есть ли военнослужащий в списке боевых безвозвратных потерь.

5. После принятия решения о назначении ОГД Департамент соцобеспечения не позднее 3-х рабочих дней доводит это решение до финансово-экономического управления Командование Сухопутных войск ВСУ для информирования областных (Киевского городского, районных, городских) ТЦК и СП, и готовит проекты распределений открытых ассигнований для выплаты пособия в порядке очередности согласно дате поступления документов из областного ТЦК и СП.

Районные (городские) ТЦК и СП уведомляют заявителей о решении по выплате. Не позднее 5 рабочих дней со дня открытия ассигнований областной ТЦК и СП перечисляет денежные средства на счет в банке государственного сектора, указанный получателем в заявлении.

Напомним, что в Украине изменили порядок выплат военным. Юристы объяснили, как будут начисляться средства.

Выплаты военным, цена газа, ситуация в энергетике — главные новости на утро 20 декабря