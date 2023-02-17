В Украине изменили порядок выплаты единовременной помощи членам семей погибших военных: разъяснение

В Украине изменили порядок выплаты единовременного денежного пособия (ОГД) членам семей погибших военнослужащих на войне.
Изменения касаются оформление документов для назначения и выплаты единовременного пособия. Речь идет о 15 000 000 грн.
Об этом говорится в приказе Минобороны № 45 от 25 января 2023 года. Разъявление опубликовали на сайте Армия Inform.
Эта помощь распределяется равными долями на всех получателей. Есть исключения, кроме
- граждан российской федерации или республики Беларусь
- лиц, постоянно проживающих на территориях этих стран,
- лиц, осужденных за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору.
Как и куда подать заявку на получение помощи
Право на ОГД можно реализовать со дня гибели (смерти) военнослужащего. В случае отказа одного или нескольких лиц, имеющих право на получение ОГО, от его получения или если указанные лица в течение трех лет не реализовали свое право, их доли распределяются между другими получателями. Для получения ОГО необходимо лично или через законного представителя подать заявление в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации заявителя.
Что нового в выплате ОГД
Назначенная сумма выплачивается поэтапно:
- на первом этапе – 1/5 от назначенной суммы ОГД;
- остаток невыплаченной суммы ОГД (4/5 от назначенной суммы) — ежемесячно, долями в течение 40 следующих месяцев.
Как документы необходимы для назначения и выплаты ОГД
Эти документы оформляет воинская часть. Это:
- выписка из этого приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава в связи с гибелью;
- выписка из послужного списка личного дела о составе семьи погибшего;
- денежный аттестат с информацией о размере выплаченного на дату гибели (смерти) военнослужащего дополнительного вознаграждения.
Алгоритм обработки документов для назначения и выплаты ОГД
1. Члены семьи обращаются в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации и подают заявление и документы (заверенные копии):
2. Районный (городской) ТЦК и СП заверяет копии всех документов и не позднее 7 рабочих дней после их поступления направляет в областной ТЦК и СП по подчинению.
3. Областной ТЦК и СП проверяет полученные документы, в том числе подтверждающие родственные связи погибшего (умершего) с заявителями. После этого документы заявителей с выводом и докладом направляются в Департамент социального обеспечения МОУ.
4. Департамент социального обеспечения МОУ направляет запрос в Кадровый центр ВСУ относительно того, есть ли военнослужащий в списке боевых безвозвратных потерь.
5. После принятия решения о назначении ОГД Департамент соцобеспечения не позднее 3-х рабочих дней доводит это решение до финансово-экономического управления Командование Сухопутных войск ВСУ для информирования областных (Киевского городского, районных, городских) ТЦК и СП, и готовит проекты распределений открытых ассигнований для выплаты пособия в порядке очередности согласно дате поступления документов из областного ТЦК и СП.
Районные (городские) ТЦК и СП уведомляют заявителей о решении по выплате. Не позднее 5 рабочих дней со дня открытия ассигнований областной ТЦК и СП перечисляет денежные средства на счет в банке государственного сектора, указанный получателем в заявлении.
Напомним, что в Украине изменили порядок выплат военным. Юристы объяснили, как будут начисляться средства.
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