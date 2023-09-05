В Украине изменили список болезней для оценки пригодности военнослужащих: в ВСУ объяснили нюансы

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины совместно с Министерством здравоохранения разработали изменения в расписании болезней, определяющих степень годности военной службы и службы в военном резерве.

Об этом пишет АрмияInform.

Отмечается, что нововведения обусловлены тем, что в науке постоянно происходят изменения диагностики тех или иных болезней, заболеваний сердца, легких, сосудов и т.д.

При этом перечень болезней по существу не изменился по их количеству.

Кого касаются перемены?

ВЛК (военно-врачебные комиссии) принимают решение индивидуально, пригоден ли мужчина к военной службе.

"Например, если есть заболевания, которые находятся в длительной ремиссии (3–5 лет), это подтверждается лабораторным исследованием, состояние здоровья военнослужащего нормальное, и он может выполнять обязанности, то будет применен индивидуальный подход и принято индивидуальное решение — пригодно ли? непригоден", — говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие, страдающие определенными заболеваниями, не могут проходить службу в подразделениях спецназначения ДШУ, морской пехоты, ССО, но они могут выполнять задачи в составе подразделения обеспечения.

"Например, военнослужащий обладал хроническим вирусным гепатитом, который никак себя не проявлял. Такие случаи не единичны. В то же время некоторые лица часто манипулируют, имея определенные заболевания, считают, что имеют основания избежать службы по состоянию здоровья. Но, опять же, решения принимаются индивидуально на основании объективных данных состояния их здоровья", — говорится в сообщении.

Отметим, Министерством обороны Украины утверждено новое расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочено прохождение службы ограниченно пригодными.

Напомним, что в Украине военное положение и всеобщая мобилизация были продлены до 15 ноября. Часть военнообязанных могут повторно получить повестки.

Также добавим, что с 1 октября 2023 женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность, будут обязаны регистрироваться в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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