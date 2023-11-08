В Украине контрабандисты хотели вывезти оборудование для истребителей МиГ-29 (фото)

Служба безопасности Украины задержала троих дельцов, которые хотели вывезти оборудование для истребителей МиГ-29. Организаторы "бизнеса" были задержаны в четырех городах нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, комплектующие для боевых самолетов злоумышленники пытались продать азиатским заказчикам. Речь идет о сумме почти 2,5 миллиона гривен. Соответствующие детали ранее были угнаны из промышленного гиганта Мотор Сич.

“Для переправки продукции зарубежным клиентам дельцы планировали вывезти ее за пределы Украины с утаиванием от таможенного контроля. Кроме того, таким образом, злоумышленники хотели вывезти из Украины радиолокационный блок для истребителей МиГ-29, который используется для распознавания самолетов в режиме “своей-чужой” системой ПВО”, — рассказали в СБУ.

Организаторы незаконного бизнеса были задержаны в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье.

"Также в Одесской области сотрудники СБУ задержали «на горячем» одного из фигурантов, который хотел переправить авиапродукцию в одну из стран Восточной Азии из-за непризнанного Приднестровья. Чтобы тайно вывезти товар, делец спрятал его в технологических полостях собственного автомобиля. По данным следствия, организатором "схемы" оказался коммерсант из Харькова. Для поиска зарубежных клиентов он размещал рекламные объявления об авиакомплектующих на специализированных интернет-ресурсах", — добавили в СБУ.

Уже во время обысков по местам жительства подозреваемых правоохранители изъяли большое количество агрегатов к авиационной технике украинского производства, подготовленных к отправке за границу.

“На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). Продолжается расследование по привлечению к ответственности других участников преступной деятельности, в том числе причастных к хищению авиапродукции с украинских заводов”, — отметили в Службе безопасности.

Напомним, что в Румынии сейчас идет подготовка инфраструктуры для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

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