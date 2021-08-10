В Украине ликвидировали агентурную сеть боевиков "ЛНР", которые планировали ряд терактов

В Украине ликвидировали агентурную сеть боевиков "ЛНР", которые планировали ряд терактов

Именно эти террористы заминировали авто сотрудника СБУ на Луганщине в конце июля.

СБУ ликвидировала агентурную сеть боевиков так называемой "ЛНР", которые подложили взрывчатку в машину сотрудника украинской спецслужбы в Северодонецке, и планировали еще ряд терактов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители задержали "разведчика" псевдореспублики, который вербовал украинцев в прифронтовой территории. 27-летний житель Северодонецка вступил в ряды так называемой "спецслужбы ЛНР" в 2018 году.

Злоумышленник, получив задание от российских кураторов, сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Своих жертв он "убеждал" шантажом и психологическим давлением, угрожал физической расправой над родными и лишением имущества, находящегося на оккупированной территории.

29 июля террорист заминировал служебный автомобиль сотрудника СБУ в Луганской области, однако взрыва удалось избежать.

Сейчас правоохранители разыскивают других возможных агентов так называемой "ЛНР". Известно, что один из завербованных стал бывший сотрудник СБУ, уволенный за пьянство. После потери работы мужчина вернулся в оккупированный Луганск, где и был завербован боевиками.

Напомним, что 29 июля в Северодонецкую полицию поступило сообщение, что под одним из служебных автомобилей СБУ обнаружили взрывное устройство.

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