В Украине ликвидировали чиновника из Москвы, которого мобилизовали в конце сентября и бросили на фронт

В Украине 10 октября был ликвидирован 28-летний работник мэрии Москвы. Оккупанта мобилизовали 23 сентября и отправили на фронт.

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

28-летний Алексей Мартынов руководил одним из отделений правительства Москвы. 23 сентября ему вручили повестку и вероятно без обещанной подготовки отправили на фронт Спустя менее двух недель оккупанта ликвидировали.

Россияне утверждают, что у чиновника из Москвы не было никакого боевого опыта. Его сразу после мобилизации отправили на фронт.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в конце сентября объявил в РФ "частичную" мобилизацию. По разным данным, в оккупационную армию планируют призвать от 300 тыс. до 1 млн человек.

Уже через несколько дней оккупантов без должной подготовки отправляют на фронт. Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что часто россияне размышляют над тем, чтобы сдаться в плен целыми подразделениями.

По данным российских СМИ, в Украине также уже ликвидировали 5 мобилизованных из Челябинской области.

Ранее Путин обещал не отправлять на войну в Украину только что мобилизованных россиян. Кроме того, потери среди "мобиков" могут быть гораздо более многочисленными.

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