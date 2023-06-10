В Украине ликвидировали командира боевиков "Сомали": что о нем известно

В Донецкой области под Авдеевкой ликвидировали террориста "ДНР", командира 1-й штурмовой роты батальона "Сомали" псевдореспублики, гвардии капитана Романа Воробьева. Отмечается, что 26-летний россиянин погиб 5 июня.

О смерти оккупанта сообщил главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Отреагировал на эту новость офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан. Он пошутил, что Воробьев присоединился к военным преступникам, террористам "Донецкой народной республики" Михаилу Толстым ("Гивы") и Арсению Павлову ("Мотороле").

Кремлевский диктатор Владимир Путин присвоил "ДНРовцу" звание "героя России" посмертно.

Что известно о Воробьеве?

Оккупант родом из Донбасса, он с 2014 года принимал участие в войне против Украины в составе террористического батальона "Сомали". Также участвовал в штурмах Мариуполя весной 2022 года. На вручение награды, которое проводил главарь "ДНР" Пушилин, Воробьев надел форму с нацистским шевроном "Тотенкопф".

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