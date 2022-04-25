В Украине ликвидировали командира взвода отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ

На Донбассе ВСУ ликвидировали командира взвода управления реактивной артиллерийской батареи 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота лейтенанта Кирилла Костенникова.

Как сообщают пропагандистские СМИ, мужчина был из Севастополя. Предатель Украины присоединился к кафирам после аннексии Крыма и служил в российско-оккупационной армии. Воевал в Сирии, за что от Министерства обороны РФ получил медаль "За боевые знаки отличия".

О гибели на войне в Украине, развязанной Россией, сообщили российские средства массовой информации.

Отмечается, что Костенников родился и вырос в украинском Севастополе. Окончил Севастопольский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова с золотой медалью и диплом с отличием. Известно, что предатель окончил офицерские курсы при Высшей военной артиллерийской академии им. Михайлова в Санкт-Петербурге.

Напомним, по данным Офиса президента, за два месяца войны у Украины Россия потеряла семь генералов, 22 тысячи солдат, ракетный крейсер "Москва" и "объединила Европу в пренебрежении россиянами".

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