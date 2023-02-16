В Украине ликвидировали оккупанта, снимавшегося в новогоднем поздравлении Путина: фото

В Украине в феврале 2023 года ликвидировали российского оккупанта Юрия Шнайдера, снимавшегося в новогоднем поздравлении диктатора Владимира Путина.

Об этом сначала сообщил блоггер Necro Mancer и в комментарии российской "Новой газете" подтвердили знакомые захватчика.

Оккупант Юрий Шнайдер был старшим лейтенантом ВДВ, он участвовал в записи новогоднего ролика диктатора Путина.

Фото: соцмережі

После записи ролика оккупант говорил российским пропагандистам, что встречу с диктатором "он запомнит на всю жизнь". Также Путин наградил военного оккупационной армии медалью.

"Несомненно, поддержка верховного главнокомандующего очень утешительна для меня и поднимает дух для выполнения боевых задач. В свое подразделение я прибыл с боевым настроением и готов идти только вперед и только к победе", — говорил захватчик.

Знакомые Шнайдера сообщили, что оккупант погиб 7 февраля возле Кременной Луганской области. Его ранило осколками.

Напомним, 21 февраля диктатор Владимир Путин собирается выступить перед Федеральным собранием. Также на следующий день запланирован кровавый концерт, на котором россияне будут праздновать годовщину войны против Украины.

Читайте также: