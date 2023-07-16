В Украине ликвидировали подполковника РФ, который в 2014 году захватывал Крым – фото

Батальон, командиром которого был россиянин, штурмовал аэропорт "Бельбек" в 2014 году.

Вооруженные силы Украины ликвидировали в Запорожской области захватчика РФ, участвовавшего в 2014 году в аннексии Крыма – российского комбата, подполковника Александра Горина. Оккупант ранее возглавлял 382-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота ВМФ России.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

Александр Горин, вероятно, был ликвидирован в результате удара по штабу армии РФ в оккупированном Бердянске 11 июля.

ВСУ ликвидировали российский комбат, подполковник Александр Горин. Фото: Денис Казанский.

Батальон, командиром которого был Горин, в 2014 году штурмовал аэропорт "Бельбек" во время захвата и аннексии Крыма.

Напомним, военное командование РФ уволило командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова из-за критики о проблемах в армии РФ.

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