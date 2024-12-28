В Украине ликвидировали редактора пропагандистского российского телеканала: подробности

Пока подробности не разглашаются.

В Украине погиб редактор российского пропагандистского телеканала "Известия" Максим Елисеев.

Об этом сообщил российский канал.

По информации росСМИ, Елисеев с осени 2022 добровольно присоединился к российской оккупационной армии. Он получил позывной "Диктор", служил связистом. Его часть находилась на оккупированной территории Луганской области.

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Они добавили, что Елисеев погиб в результате атаки беспилотника, не сообщая других подробностей.

"Не стало нашего коллеги, редактора телеканала "Известия" Максима Елисеева. Он погиб в зоне спецоперации после атаки беспилотника", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские войска восстановили утраченные позиции на Северском направлении 27 декабря.

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