В Украине ликвидировали российского командира штурмового батальона, подполковника Федосеева

У россиян поубавилось командиров.
Силы обороны в воскресенье 22 октября ликвидировали российского командира штурмового батальона подполковника Михаила Федосеева.
Об этом в Сети сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.
"Успешно демобилизован: – командир штурмового батальона подполковник Федосеев Михаил", – написал он.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы ликвидировали на войне в Украине очередного оккупанта – разведчика Главного управления Генштаба ВС России Алексея Межакова.
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