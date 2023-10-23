В Украине ликвидировали российского командира штурмового батальона, подполковника Федосеева

Силы обороны в воскресенье 22 октября ликвидировали российского командира штурмового батальона подполковника Михаила Федосеева.

Об этом в Сети сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

"Успешно демобилизован: – командир штурмового батальона подполковник Федосеев Михаил", – написал он.

Российский командир штурмового батальона подполковник Михаил Федосеев.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы ликвидировали на войне в Украине очередного оккупанта – разведчика Главного управления Генштаба ВС России Алексея Межакова.

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