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В Украине ликвидировали российского командира штурмового батальона, подполковника Федосеева

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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В Украине ликвидировали российского командира штурмового батальона, подполковника Федосеева

Российский командир штурмового батальона подполковник Михаил Федосеев.

У россиян поубавилось командиров.

Силы обороны в воскресенье 22 октября ликвидировали российского командира штурмового батальона подполковника Михаила Федосеева.

Об этом в Сети сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

"Успешно демобилизован: – командир штурмового батальона подполковник Федосеев Михаил", – написал он.

Российский командир штурмового батальона подполковник Михаил Федосеев. / ©
Российский командир штурмового батальона подполковник Михаил Федосеев.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы ликвидировали на войне в Украине очередного оккупанта – разведчика Главного управления Генштаба ВС России Алексея Межакова.

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Дата публикации
Просмотры
1628
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