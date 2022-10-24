В Украине ликвидировали российского спецназовца из "саратовской двадцатки": обещал "перебить всех фашистов"

В Украине ликвидирован российский военный спецназа Денис Васильченко. Ранее он обещал "перебить" в нашем государстве "всех фашистов".
В Украине "жест доброй воли" сделал российский военный, входивший в отряд специального назначения "двадцатка" Денис Васильченко. В Украине он обещал "перебить всех фашистов".
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Как стало известно, в Херсонской области, в поселке Дудчаны, ликвидировали российского спецназовца Дениса Васильченко. Ранее он проходил службу по контракту в отряде специального назначения "двадцатка".
Что интересно, недавно оккупант публиковал в Сети видео, на котором обещал "стоять до конца за Владимира Владимировича" и "перебить всех фашистов".
В то же время, по данным росСМИ, в Украине ликвидировали уже пять спецназовцев, входящих в так называемую "саратовскую двадцатку".
Напомним, что в Херсоне оккупанты объявили набор в "терроборону" города.
Читайте также:
- Военным рассказал, продолжится ли мобилизация в Украине
- В Ирпене разрушенные дома будут восстанавливать с помощью 3D-технологий
- СБУ опубликовала доказательства причастности экс-владельца "Мотор Сич" к сотрудничеству с РФ: что известно о скандале