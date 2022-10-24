В Украине ликвидировали российского спецназовца из "саратовской двадцатки": обещал "перебить всех фашистов"

В Украине ликвидирован российский военный спецназа Денис Васильченко. Ранее он обещал "перебить" в нашем государстве "всех фашистов".

В Украине "жест доброй воли" сделал российский военный, входивший в отряд специального назначения "двадцатка" Денис Васильченко. В Украине он обещал "перебить всех фашистов".

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Как стало известно, в Херсонской области, в поселке Дудчаны, ликвидировали российского спецназовца Дениса Васильченко. Ранее он проходил службу по контракту в отряде специального назначения "двадцатка".

Что интересно, недавно оккупант публиковал в Сети видео, на котором обещал "стоять до конца за Владимира Владимировича" и "перебить всех фашистов".

В то же время, по данным росСМИ, в Украине ликвидировали уже пять спецназовцев, входящих в так называемую "саратовскую двадцатку".

Напомним, что в Херсоне оккупанты объявили набор в "терроборону" города.

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