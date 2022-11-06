В Украине ликвидировали священника РПЦ: он советовал россиянкам больше рожать, чтобы отправлять детей на войну

В Украине ликвидировали настоятеля храма великомученицы Варвары при штабе Ракетных войск стратегического назначения Михаила Васильева. Этот священник активно поддерживал убийства украинцев и призвал россиянок больше "плодиться", чтобы отправлять своих сыновей на войну.

Об этом сообщает сайт РПЦ и российские средства массовой пропаганды.

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сообщил, что российский поп погиб утром, 6 ноября. Он добавил, что Васильев участвовал в войнах в Чечне и Сирии. Также "батюшка" поддерживал массовые убийства украинцев и благословлял оккупантов на это. Места, где погиб священник РПЦ, не указывают.

У священника РПЦ остались жена и дети.

Чем известен Михаил Васильев

Это священный РПЦ ранее прославился тем, что посоветовал россиянкам рожать больше детей, чтобы их не жалко было отправлять на войну против Украины.

"Каждой даме Господь дал возможность родить много детей. И если женщина, выполняя эту заповедь "плодитесь и размножайтесь", отказалась от искусственных методов прерывания беременности в самом широком диапазоне, то, пожалуй, ребенок у нее будет не один. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время", — заявлял Васильев в октябре 2022.

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