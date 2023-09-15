В Украине ликвидировали уже второго командира элитного полка РФ

Контратаки ВСУ, вероятно, нанесут еще большие потери этим подразделениям.
В Украине ликвидировали командира российского 247-го гвардейского десантно-штурмового полка (ВДВ) (7-я дивизия ВДВ) Василия Попова. Это уже второй командир этого полка.
Об этом сообщает ISW.
По данным аналитиков, вероятно, Василий Попов в августе или сентябре 2023 года сменил Петра Попова в должности командира 247 полка.
Отметим, что подразделения 247 полка действуют в районе границы Донецкой и Запорожской областей.
"Попов является вторым командиром 247 полка, который погиб во время боевых действий в Украине после смерти полковника Константина Зизевского в феврале 2022 года", — говорится в сообщении.
В частности, гибель Василия Попова подтверждает оценку ISW о том, что эти контратаки, вероятно, нанесут еще большие потери этим подразделениям.
Кого еще из окупантов ликвидировали в Украине
На Бахмутском направлении был ликвидирован оккупант "Карлсон", который был командиром отряда БпЛА и воевал в составе кадыровского спецотряда "Ахмат".
Также ВСУ ликвидировали российского военнослужащего Ростислава Журавлева.
В Украине также ликвидировали российского захватчика и z-пропагандиста Михаила Лучина.
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