В Украине ликвидировали уже второго командира элитного полка РФ

Контратаки ВСУ, вероятно, нанесут еще большие потери этим подразделениям.

В Украине ликвидировали командира российского 247-го гвардейского десантно-штурмового полка (ВДВ) (7-я дивизия ВДВ) Василия Попова. Это уже второй командир этого полка.

Об этом сообщает ISW.

По данным аналитиков, вероятно, Василий Попов в августе или сентябре 2023 года сменил Петра Попова в должности командира 247 полка.

Отметим, что подразделения 247 полка действуют в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

"Попов является вторым командиром 247 полка, который погиб во время боевых действий в Украине после смерти полковника Константина Зизевского в феврале 2022 года", — говорится в сообщении.

В частности, гибель Василия Попова подтверждает оценку ISW о том, что эти контратаки, вероятно, нанесут еще большие потери этим подразделениям.

Кого еще из окупантов ликвидировали в Украине

На Бахмутском направлении был ликвидирован оккупант "Карлсон", который был командиром отряда БпЛА и воевал в составе кадыровского спецотряда "Ахмат".

Также ВСУ ликвидировали российского военнослужащего Ростислава Журавлева.

В Украине также ликвидировали российского захватчика и z-пропагандиста Михаила Лучина.

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