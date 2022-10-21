В Украине ликвидировано 10 инструкторов из Ирана, которые учили оккупантов управлять дронами – СМИ

Силы обороны Украины ликвидировали 10 иранских инструкторов, обучавших российских военных запускать дроны-камикадзе.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на официальные украинские источники.

Издание процитировало сообщение Украинского национального центра сопротивления о том, что россияне доставили иранских инструкторов на временно захваченную территорию Херсонщины и в оккупированный Крым. Там эти инструкторы учили российских оккупантов запускать дроны-камикадзе Shahed-136 и обращаться с ними.

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Отмечается, что инструкторы "непосредственно отслеживают запуски беспилотников по украинским гражданским объектам, включая удары по Николаеву и Одессе".

В статье также отмечено, что Израиль может быть заинтересован в том, чтобы передать Украине средства борьбы с иранскими дронами-камикадзе для испытания соответствующих средств обороны в реальных боевых условиях.

Напомним, в Белом доме накануне сообщили, что иранские военные в Крыму помогают россиянам в запуске дронов-камикадзе для ударов по украинским объектам. Так, иранцы работают инструкторами и в технической поддержке, а россияне управляют беспилотниками.

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ дважды наносили удары по иранским военным в Крыму.

В то же время в Пентагоне сообщили, что США могут подтвердить иранское происхождение дронов, применяемых Россией против Украины, и планируют продолжить работу с союзниками для обеспечения ВСУ необходимыми средствами для обороны.

Санкции за иранские дроны

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