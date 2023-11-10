В Украине – масштабная воздушная тревога: какая причина

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога 10 ноября из-за ракетной угрозы.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ракетная угроза возникла из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал".

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – призывали в ВС.

В настоящее время тревога охватила все области Украины.

Карта тревог 10 ноября

К слову, в ночь на 10 ноября российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами: враг выпустил шесть беспилотников Shahed-136/131 и две управляемые авиаракеты.

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