В Украине – масштабная воздушная тревога: какая причина

Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе.
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога 10 ноября из-за ракетной угрозы.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Ракетная угроза возникла из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал".
"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – призывали в ВС.
В настоящее время тревога охватила все области Украины.
К слову, в ночь на 10 ноября российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами: враг выпустил шесть беспилотников Shahed-136/131 и две управляемые авиаракеты.
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