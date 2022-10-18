В Украине – масштабная воздушная тревога: летят крылатые ракеты

РФ выпустила по Украине крылатые ракеты
В Украине утром 18 октября была объявили масштабную воздушную тревогу в большинстве областей, кроме западных и Крыма. Немедленно направляйтесь в укрытия — РФ выпустила крылатые ракеты Х-101.
Об этом сообщил глава РВА Кривого Рога Александр Вилкул.
"Находимся в укрытиях. Запуск ракет Х-101 из Волгодонского района. Ожидаемое время возможного прилета — 7.50. Пуски крылатых ракет с ТУ-95", — написал он.
Напомним, утром 18 октября в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Взрывы раздались в северной части города. О последствиях вражеской атаки пока ничего не известно.
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