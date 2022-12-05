В Украине масштабная воздушная тревога: на Банковой срочно обратились к людям

По Украине распространяется воздушная тревога из-за активности вражеской авиации.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко призывает граждан не пренебрегать тревогой, которая прямо сейчас распространяется по регионам из-за активности вражеской авиации.
Об этом Тимошенко написал в телеграмме.
Украинцев просят быть в укрытиях во время воздушной тревоги.
"Важно. Не пренебрегайте безопасностью! Перейдите в укрытие во время воздушной тревоги!", — написал он.
Напомним, в России днем 5 декабря с аэродрома Энгельс взлетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что россияне подняли в воздух 14 самолетов Ту-95. Впрочем, как он говорит, это на 6-8 меньше, чем планировали оккупанты.
Ранее начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупреждала, что российские оккупационные войска готовятся к новой массированной атаке по критической инфраструктуре Украины.
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