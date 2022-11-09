В Украине – масштабная воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

В среду, 9 ноября, почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 13:00 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" все области кроме автономной республики Крым.

Об этом стало известно с карты тревог.

Следует отметить, что в Луганской области воздушная тревога продолжается уже 218 дней от 4 апреля.

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Обстрелы 8 ноября

Утром 8 ноября оккупационные войска нанесли удары по Запорожской области. Один вражеский боеприпас разразился возле частного домохозяйства, повредив дом и постройки, другая ракета разорвалась в поле.

Враг также ударил по Краматорску в Донецкой области вечером 8 ноября, в результате которого ранение получил восьмилетний мальчик.

В ночь на 9 ноября российская армия иранскими дронами-камикадзе атаковала Днепр. Беспилотники попали в логистическое предприятие в городе. Российская атака повлекла за собой масштабный пожар. Были разрушены склады предприятия, ранены четверо работников.

В целом ночь против 9 ноября в большинстве регионов Украины прошла относительно спокойно, но восемь областей были под огнем российских оккупантов.