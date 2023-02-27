В Украине масштабная воздушная тревога: названа причина (карта)

Воздушная тревога сейчас охватила всю территорию Украины.

В Украине утром 27 февраля объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог Украины.

Отметим, что воздушную тревогу начали объявлять около 8:20. По состоянию на 8:31 она объявлена во всех регионах Украины.

Воздушная тревога 27 февраля

В Сети сообщают, что тревога объявлена из-за взлета МиГ-31К ВВС РФ. МиГи могут сопровождать истребители Су-30СМ. Следует отметить, что этот истребитель является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М/2 "Кинжал", которую наша ПВО пока не может сбивать.

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По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, в Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский ракетоноситель.

Напомним, сегодня ночью, 27 февраля, оккупанты массированно атаковали Украину. Воздушная тревога продолжалась более 5 часов. Атака дронов осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени, чтобы истощить нашу ПВО.

Войска РФ выпустили 14 дронов-камикадзе, 11 из них удалось сбить ПВО.

В воздушном пространстве вокруг Киева были сбиты 9 "шахедов". По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.

Хмельницкий россияне тоже атаковали беспилотниками. В результате атаки погиб спасатель ГСЧС, еще 4 получили ранения.

Запорожье россияне обстреляли ракетами С-300. Пострадало админздание. К счастью, обошлось без жертв.

Также россияне ударили ракетами по Мирнограду Донецкой области. Поврежден сад и гараж.

Кроме того, враг обстрелял Константиновку, ранив ребенка.

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