В Украине масштабная воздушная тревога – ракетная опасность

В Украине объявлен сигнал об опасности.
По всей Украине утром 12 мая объявлен сигнал воздушной тревоги – ракетная опасность.
Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".
Воздушные силы ВСУ призывают не игнорировать сигнал об опасности и пройти в укрытия.
Напомним, россияне ударили по Херсонщине — власти сообщили трагические новости.
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