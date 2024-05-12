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В Украине масштабная воздушная тревога – ракетная опасность

В Украине масштабная воздушная тревога – ракетная опасность

Воздушная тревога 12 мая по всей Украине

В Украине объявлен сигнал об опасности.

По всей Украине утром 12 мая объявлен сигнал воздушной тревоги – ракетная опасность.

Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

Воздушные силы ВСУ призывают не игнорировать сигнал об опасности и пройти в укрытия.

В Украине 12 мая 2024 года масштабная воздушная тревога / ©
В Украине 12 мая 2024 года масштабная воздушная тревога

Напомним, россияне ударили по Херсонщине — власти сообщили трагические новости.

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