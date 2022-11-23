В Украине масштабная воздушная тревога: россияне запустили ракеты

В Украине 23 ноября объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

По состоянию на 12.22 "покраснели" почти все области, кроме Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Волынской и Карпатской областей и временно оккупированного Крыма.

Людей призывают находиться в укрытии до отбоя сигнала воздушной тревоги.

По состоянию на 13:12 воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины, кроме незаконно аннексированного Крыма.

Глава ОВА Виталий Ким, сообщил о запуске ракет россиянами. В 12:28 он написал, что было пять пусков. В следующем сообщении он добавил: "Из других самолетов в районе Мариуполя".

Кроме того, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщает об угрозе над Днепром.

"Есть угроза ракетного удара, зафиксированы запуски ракет. Пожалуйста, находитесь в укрытиях, информации о цели пока нет. Страна-террорист РФ снова взялась за свое. Устрашение мирного населения, давление. Сегодня евродепутаты будут голосовать по поводу резолюции о признании России государством-спонсором терроризма .Россия решила снова демонстративно "поиграть мышцами", — пишет чиновник.

Также глава Киевской ОВ Алексей Кулеба предупредил об угрозе и призвал находиться в укрытиях.

"Киевщина! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Есть угроза ракетных обстрелов области. Находитесь в укрытиях и безопасных местах", — написал он.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал ", который россияне запускают по нашей территории, является наиболее опасным и проблемным для Украины, поскольку летит с большой скоростью и его сложно сбивать ПВО.

"И из трех случаев ее применения, по крайней мере так считается, что трижды они применяли, все ракеты достигли своей цели, сбить их не удалось. Она воздушного базирования и в том участке, где мы можем ее отследить и сбить, у нее наибольшая скорость", – объяснил эксперт.

Как сообщал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, новые удары РФ можно ожидать в любое время, ведь россияне пытаются оставить украинцев в блекауте, чтобы склонить руководство к переговорам и временному так называемому перемирию, чтобы использовать время для перегруппировки и нового нападения.

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